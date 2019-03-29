Türkiye'den ABD'ye Venezuela tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Türkiye ile İlgili İfadeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da seçimle işbaşına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklama şöyle;
ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Venezuela ile ilişkilerimiz bağlamında Türkiye hakkında sarfettiği sözler esefle karşılanmıştır.
Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da seçimle işbaşına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır.
Türkiye, dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşıdır. Öte yandan, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir.
Türkiye, işbirliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir.
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