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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’den ABD’ye Suriye yanıtı

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Türkiye’den ABD’ye Suriye yanıtı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde önceki gün Suriye’deki son gelişmeler görüşüldü. ABD’li temsilcinin Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş suçu işleniyor olabileceğine dair iddiaları üzerine Büyükelçi Sinirlioğlu “Her türlü uluslararası hukuk ihlali soruşturulmalı, buna Amerikalı ve diğer dostlarımızın operasyonları da dahil” diye yanıt verdi.

BM Güvenlik Konseyi’nde önceki gün Suriye’deki insani durumun görüşüldüğü bir oturum yapıldı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye’nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Nebenzia, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sorunların dün ortaya çıkmadığını ve bölgedeki istikrarsızlığın (ABD’nin) yasadışı işgal ve “Arap nüfusunu Kürtlerle yapılan demografik deneyle değiştirme girişiminin sonucu” olduğunu ifade etti. Suriye’nin kuzeydoğusunda ‘ateşkesin kalıcı olmasını’ umut ettiklerini söyleyen ABD Büyükelçisi Michael Barkin, Türkiye’den sivilleri koruma ve DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını engellemesini beklediklerini belirterek, “Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu eylemler doğruluğu kanıtlanırsa savaş suçu teşkil edebilir. Türk ortaklarımıza bu olayları derhal soruşturma ve ilgili kişileri sorumlu tutma çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den ABD’ye Suriye yanıtı

‘HAREKÂT TERÖRE KARŞI’

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, ABD’nin bu açıklamasına yanıt vererek “Her türlü uluslararası hukuk ihlali soruşturulmalı ve failler sorumlu tutulmalı ve tabii ki buna Amerikalı ve diğer dostlarımızın düzenlediği operasyonlar da dahil edilmeli” dedi. Harekâtın, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı sınırlı bir sınır ötesi terörle mücadele operasyonu olduğunu belirten Sinirlioğlu, “Terörle mücadele operasyonumuzu saldırganlık olarak gösteren ter türlü yalan beyanı şiddetle kınıyorum” dedi. Suriye’de DEAŞ’a karşı en fazla mücadele veren ve en büyük bedeli ödeyen ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Sinirlioğlu, PKK/YPG hakkındaki gerçeklerin ise kasıtlı bir şekilde gizlenmeye çalışıldığını, YPG’nin ABD istihbarat birimleri tarafından PKK’nın Suriye kolu olarak görüldüğü ve PKK’nın da AB, NATO ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini söyledi.

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