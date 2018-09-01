Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki
GeriDünya Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
01.09.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik mali katkısını sonlandırması kararının Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve sağlıktan istihdama kadar uzanan geniş bir yelpazede Filistinli mültecilerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması işlevini üstlenen UNRWA'nın uluslararası toplumun mazlum halklarla dayanışmasının önemli sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, "ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük hayal kırıklığı yaratmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuğun eğitim görmekte ve bir milyona yakın Filistinlinin UNRWA'nın acil gıda yardımlarına muhtaç durumda hayatlarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu şartlar altında, UNRWA'nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir." denildi.

UNRWAya Almanyadan destek geldi
UNRWA'ya Almanya'dan destek geldi


Bu hususların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Üst Düzeyli görüşmeleri marjında 27 Eylül 2018'de New York'ta, Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin eş ev sahipliğinde BM Genel Sekreteri ve UNRWA Genel Komiseri'nin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkıyla her alanda tam dayanışma içinde bulunan ve UNRWA'nın Danışma Komisyonu Başkanlığını yürüten Türkiye, UNRWA'ya destek olmak için her türlü gayreti göstermeye kararlılıkla devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Putin ve Aliyev Soçi'de görüştü

Son dakika! Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız

Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Putin ve Aliyev Soçi'de görüştü

Son dakika! Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız

Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber