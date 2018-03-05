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    Türkiye'deki Ruslar, Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilecek

    ANKARA (AA)
    05.03.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    Türkiye'deki Rusya vatandaşlarının, Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için 11 noktada seçim sandığı kuruldu.

    Rusya Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'deki Rus vatandaşlarına 18 Mart pazar günü gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu. 

    Rusya'nın yurt dışındaki seçim komisyonlarına 2 milyona yakın oy pusulası gönderildiği ve yurt dışında 145 ülkede 385 oy sandığı kurulduğu belirtilen açıklamada, Rus vatandaşlarının 18 Mart'ta Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarındaki sandıklarda oy kullanabileceği bildirildi. 

    Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için ise 9 Mart'ta Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 10 Mart'ta Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta sandık açılmıştı. 

    Açıklamada, detaylı bilgilerin Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin www.cikrf.ru ile www.turkey.mid.ru internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi. 

    Etiketler: Rusya , Seçim , Putin
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