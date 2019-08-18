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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye ziyareti her şeyi değiştirdi

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Türkiye ziyareti her şeyi değiştirdi

Geçmişte 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul eden Kolombiya’nın Armenia kenti, Türkiye ziyaretinin ardından kararı geri aldı. 2019’un başındaki ziyaretin ardından Türkiye’den etkilenen kent yetkilileri, belediye meclisinin duvarına Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ isimli tablosunu boyatmıştı.

Kolombiya’da isim benzerliği nedeniyle 1915 Ermeni Olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul eden Armenia kentinin belediye meclisi, 2014 yılında aldığı 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararını geri çekti. Adı İspanyolca’da “Ermenistan” anlamına gelen ancak Ermeni nüfusun bulunmadığı Armenia kentinin belediye başkanı ve bazı belediye meclisi üyeleri, bu yıl Türkiye’yi ziyaret ederek edindikleri tarihi ve akademik bilgiler sonrasında 5 yıl önce aldıkları kararı geri çekmek için girişimde bulundu. Armenia Belediye Meclisinde 26 Temmuz’da yapılan oylamada iç yönetmeliğin ilgili maddesinden “24 Nisan anma günü”nün çıkarılması yönündeki değişiklik kabul edildi. Değişiklik bu hafta belediye başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Şubat ayında Kolombiyalı meclis üyelerinin Türkiye ziyareti sonrasında belediye binasının duvarına Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosundan esinlenmiş bir resim yaptırılması ülkede tartışma başlatmıştı.

Türkiye ziyareti her şeyi değiştirdi

‘ÇOK ŞAŞIRDIK’

Kenti karıştıran tablo ve ‘soykırım’ kararının kaldırılmasının hikâyesi şöyle gelişti: Armenia kentindeki meclis üyeleri, Türkiye’nin tezlerini anlatmak için gelen daveti kabul etti. Kolombiya heyeti DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) Türkiye-Kolombiya İş Konseyi’nin evsahipliğinde şubat ayında Türkiye’ye geldi. Bu ziyaretin ardından belediye meclis üyeleri Türkiye ile kültürel bağlar inşa edilmesi kararı aldı. Bu bağlamda, belediye meclisinin duvarına sanatçı Hollman Henao Diaz tarafından Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu resmedildi. Türkiye’yi ziyaret eden bir belediye meclis üyesinin “Bizim hakkımızda bu kadar çok şey bilmeleri karşısında gerçekten çok şaşkındık” dediği aktarıldı. Bütün bu sürecin ardından Armenia halkı belediye meclisinin duvarındaki tablonun gerekliliği konusunda ikiye bölünmüş, bir kesim tarihi ve kültürel olarak bağlantı halinde olmadıkları bir ülkenin tablosunun meclise boyanmasına karşı çıkmıştı.

KAHVESİYLE MEŞHUR

Kolombiya basını, Armenia’nın Ermenilerle herhangi bir tarihi bağa sahip olduğu konusunda bazı tartışmalar bulunduğunu yazarken, 2014 yılında 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak nitelendirmesinin ‘benzer isimlere’ sahip olmasından kaynaklandığını öne sürdü. 305 bin nüfuslu kentte bilinen bir Ermeni nüfusu bulunmuyor. 1889 yılında kurulan kente, son yıllardaki hızlı büyümesi nedeniyle ‘Ciudad Milagro’ (Mucize Şehri) ismi verilmiş. Armenia, en çok kahvesiyle meşhur.

Türkiye ziyareti her şeyi değiştirdi

‘ÇİFTLİĞİN ADIYDI’

AA’ya konuşan Latin Amerika uzmanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, “Esasında Armenia’da Ermeni yok. Armenia, büyük bir toprak sahibinin çiftliğinin adıymış. Daha sonra bölgedeki çeşitli siyasi ve konjonktürel durumlar sonrasında bölgenin adı değiştirilmiş. O dönemde ailenin nüfuzu nedeniyle çiftliklerinin ismi bölgeye verilmiş. ‘Çiftliğin ismi nereden geliyor’ derseniz onun da tarihsel ya da dini bir anlamı olabileceği aktarılıyor ancak tam olarak hatırlayan yok. Ama Ermeni olmakla alakalı değil. Sonuç olarak orada Ermeni yok” ifadesini kullandı. Kutlu, şehir meclisi ve belediye başkanının 24 Nisan’ı 5 yıl önce “anma günü” ilan etmeleri ve her yıl tören düzenlemesinin tarihi bilgi noksanlığından
kaynaklandığını, yerel siyasetçilerin de bunu kabul ettiklerini dile getirdi.

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