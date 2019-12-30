Türkiye yardım elini uzattı

SOMALİ’nin başkenti Mogadişu’da önceki gün en az 80 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının ardından Türkiye yardım için Mogadişu’ya uçak gönderdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçak Mogadişu’da büyükelçilik personeli ve Somalili yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor” dedi. Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, patlamadan sonra hastanelerine ilk etapta 36 yaralı geldiğini söyledi. Eraslan, “Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi. Toplamda hastanemizde 53 yaralı bulunmaktadır” bilgisini verdi.

CENAZELER TÜRKİYE’YE GELDİ

Mogadişu’da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Türk vatandaşları Mehmet Kaplan ve Turan Sevi’nin cenazeleri ile yaralananlardan 16’sını tedavi için Türkiye’ye getiren uçak dün gece saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “20 kişilik uzman doktor ve UMKE personelimiz yaralıları ve refakatçileri alarak yurda döndü. Yaralılar görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastanelere naklediliyor” denildi.

Öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye Cumhuriyeti Somali’nin yardım çağrısına bir an bile tereddüt etmeksizin yanıt verdi. Gerekli donanım ilave edilerek ambulans uçağa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Mogadişu’ya UMKE personeli ve cerrahi uzmanlarımızdan oluşan 20 kişilik bir ekip gönderdik. Ekiplerimiz, tam teşekküllü Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki yaralıların tedavilerini sürdürecek” açıklamasını yaparak, patlamada hayatını kaybeden Turan Sevi ile Mehmet Kaplan’ın cenazeleri ve yaralanan 16 Somali vatandaşının refakatçileriyle beraber Türkiye’ye getirileceği bilgisini vermişti.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Dün Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali halkına taziyelerini iletti. Erdoğan, terörle mücadelede Somali’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Somali Devlet Başkanı Muhammed Farmajo da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajını alıntılayarak, “Devam eden desteğin ve telefonla araman için teşekkürler kardeşim. Halkım adına bizimle dayanışmanız için size ve Türk milletine şükran duygularımı iletiyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

Türkiye, Somali’de 2011 yılında yaşanan ölümcül kuraklık döneminde ülkenin yardımına koşmuş, özellikle bu tarihten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça güçlenmişti.

DENİZLİ VE AYDIN’DA YAS

SOMALİ’de yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşının evlerinde büyük üzüntü yaşanıyor. Turan Sevi’nin Aydın’ın Efeler ilçesindeki evinde acı haberi alan 3 kızı ve eşi Halide Sevi gözyaşı döktü. Dayısının uzun yıllardır yurtdışına çalışmaya gittiğini anlatan Emrah Çevik, “Dayım Turan Sevi iki ay önce Ankaralı bir inşaat firmasıyla operatör olarak Somali’ye gitti. ‘Son defa gidiyorum’ dedi. 67 yaşındaydı” diye konuştu.



En küçüğü 1 yaşında üç çocuğu bulunan Mehmet Kaplan da (47) iki ay önce bu ülkeye gitmişti. Ailesi Denizli’nin Sarayköy ilçesinde ikamet eden Kaplan, Somali’de kepçe operatörü olarak çalışıyordu.