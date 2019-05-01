‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde “vilayet Afrika” ve “vilayet Türkiye” olmak üzere yeni iki vilayetten bahsedilmesi Türk güvenlik birimleri tarafından incelemeye alındı. DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de ağır yenilgiye uğramasının ardından beş yıl sonra ilk kez Bağdadi videosu yayınlanması, zamanlama açısından manidar bulundu.

“Vilayet Türkiye” iddiası ile terör örgütünün turizm mevsimi öncesi korku salma çabası içinde olduğu belirtilerek, “Hemen her gün güvenlik birimlerimiz tepelerine biniyor. Türkiye, terörizmin her yönüyle mücadelede kararlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor ve bunda da son derece başarılı oluyor. Terör örgütü aklı sıra korku salma çabası içinde” değerlendirmesi yapıldı.

ŞANTAJ MESAJI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, “Görüntüler doğruysa, DEAŞ bazı çevreler tarafından yeniden piyasaya çıkarılmaya çalışılıyor olabilir. Bu videoda çeşitli dosyalar görülüyor. Irak-Şam, Horasan, Yemen, Batı Afrika, Tunus, Libya, Sina, Somali, Kafkasya ve Orta Afrika gibi DEAŞ’ın kendini gösterdiği sözde eski vilayetlerin isimleri bu dosyalarda yazıyor. Dikkat çekeni ise ‘vilayet Türkiye’ yazanı. Bu ifade ilk defa gözüktü. Bu dosyanın özellikle Bağdadi’ye sunulurken gösterilmesi, videonun ana fikri hakkında ipuçları veriyor. Aklı sıra Türkiye’ye şantaj yapmaya çalışıyor. Bu şantaj da Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatla oldukça ilgili. Çünkü DEAŞ ile PKK arasındaki simbiyotik (karşılıklı yarar sağlama) ilişki olduğu ortada ve herkesçe biliniyor” yorumunu yaptı. TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Nihat Ali Özcan da, “Sri Lanka saldırısı ardından bu görüntünün ortaya çıkması ilginç. Bunlar örgütü ayakta tutmak için yapılan şeyler. Örgütün ağır darbe yediğini dikkate aldığımızda, ‘Her yerde varız, lideriniz de benim’ mesajı vermeye çalışıyor olabilir” dedi.





BİLGİ NOTU: ABD, Ebubekir El Bağdadi’nin başına 25 milyon dolar ödül koymuştu. Irak ve Suriye’ye yönelik uluslararası saldırılarda birçok kez Bağdadi’nin yaralı olduğu ya da öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Halihazırda Bağdadi’nin nerede olduğu bilinmiyor.