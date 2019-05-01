‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’
GeriDünya ‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Türkiye vilayeti’ iddiasına Ankara yorumu: ‘Aklı sıra korku salmaya çalışıyor’

Irak ve Suriye’de ağır yenilgiye uğrayan terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen videoda ‘Türkiye vilayeti’ diye de bir dosyanın gösterilmesi Türk güvenlik birimleri tarafından incelemeye alındı. Yetkililer, “Aklı sıra korku salma çabasında. Terör örgütlerine karşı her türlü önlem alınıyor” dedi.

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde “vilayet Afrika” ve “vilayet Türkiye” olmak üzere yeni iki vilayetten bahsedilmesi Türk güvenlik birimleri tarafından incelemeye alındı. DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de ağır yenilgiye uğramasının ardından beş yıl sonra ilk kez Bağdadi videosu yayınlanması, zamanlama açısından manidar bulundu.

“Vilayet Türkiye” iddiası ile terör örgütünün turizm mevsimi öncesi korku salma çabası içinde olduğu belirtilerek, “Hemen her gün güvenlik birimlerimiz tepelerine biniyor. Türkiye, terörizmin her yönüyle mücadelede kararlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor ve bunda da son derece başarılı oluyor. Terör örgütü aklı sıra korku salma çabası içinde” değerlendirmesi yapıldı.

ŞANTAJ MESAJI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, “Görüntüler doğruysa, DEAŞ bazı çevreler tarafından yeniden piyasaya çıkarılmaya çalışılıyor olabilir. Bu videoda çeşitli dosyalar görülüyor. Irak-Şam, Horasan, Yemen, Batı Afrika, Tunus, Libya, Sina, Somali, Kafkasya ve Orta Afrika gibi DEAŞ’ın kendini gösterdiği sözde eski vilayetlerin isimleri bu dosyalarda yazıyor. Dikkat çekeni ise ‘vilayet Türkiye’ yazanı. Bu ifade ilk defa gözüktü. Bu dosyanın özellikle Bağdadi’ye sunulurken gösterilmesi, videonun ana fikri hakkında ipuçları veriyor. Aklı sıra Türkiye’ye şantaj yapmaya çalışıyor. Bu şantaj da Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatla oldukça ilgili. Çünkü DEAŞ ile PKK arasındaki simbiyotik (karşılıklı yarar sağlama) ilişki olduğu ortada ve herkesçe biliniyor” yorumunu yaptı. TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Nihat Ali Özcan da, “Sri Lanka saldırısı ardından bu görüntünün ortaya çıkması ilginç. Bunlar örgütü ayakta tutmak için yapılan şeyler. Örgütün ağır darbe yediğini dikkate aldığımızda, ‘Her yerde varız, lideriniz de benim’ mesajı vermeye çalışıyor olabilir” dedi.

BİLGİ NOTU: ABD, Ebubekir El Bağdadi’nin başına 25 milyon dolar ödül koymuştu. Irak ve Suriye’ye yönelik uluslararası saldırılarda birçok kez Bağdadi’nin yaralı olduğu ya da öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Halihazırda Bağdadi’nin nerede olduğu bilinmiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

"Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak"

ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı

Türkiye’ye art arda önemli ziyaretler

Venezuela'da darbe girişimi