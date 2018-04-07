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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.04.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükseliyor! Karşılıklı çok sert açıklamalar

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Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükseliyor! Karşılıklı çok sert açıklamalar

Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasının yarattığı gerilim devam ederken, bugün de iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.

Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı.

Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Yunanistan askerlerin serbest bırakılmasını defalarca talep ederken, zaman zaman tepkilerin düzeyi de sertleşti.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler Yunanistan'da da büyük tepki toplamıştı.

BOZDAĞ: BAZI KİFAYETSİZ SİYASİLER İLİŞKİLERİ BOZMAYA UĞRAŞIYOR

Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan attığı mesajlarla Yunanistan'a tepki gösterdi.

Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.

Bozdağ ayrıca, Yunanistan'da bazı bakanların Türkiye hakkında "haksız ve provakatif açıklamalar" yaptığını ve bunların Yunanistan'ın yararına olmadığını da ifade etti.
İki askerin tutuklanmasının yanı sıra Yunanistan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan sekiz askeri Türkiye'nin talebine rağmen iade etmemesi ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları da iki ülke arasında son dönemde sıkıntı yaratan diğer konular.

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