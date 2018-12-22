Türkiye ve İsrail Kırım’ın statüsünü kabul etmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendilerine yakın ortak ülke olarak gördükleri Türkiye ile İsrail’den Kırım’ın Rusya’ya yasal olarak bağlandığını kabul etmelerini beklediklerini açıkladı.
Putin’in önceki gün düzenlediği yıllık basın toplantısı hemen ardından ülkenin popüler televizyon programlarından “Büyük Oyun”a katılan Peskov, “Kırım konusunda ne Ankara ne de Tel Aviv yarımadanın birkaç yıl önce tamamen yasal olarak Rusya’ya bağlandığını kabul etmiyor. Tabii biz zamanla Türkiye ve İsrail görüşünün değişmesini umuyoruz. Kırım’ın yasal olarak Rusya’ya bağlandığının tamamen doğal bir süreç olduğu konusunda onları ikna etmeyi ümit ediyoruz” dedi. Rusya, Kırım’ı 2014’te Ukrayna’dan ilhak etmişti.
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