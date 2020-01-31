Türkiye ve dünya bu gemiyi konuşmuştu! Dışarıda karantina içeride tatil…

ÖNCEKİ uluslararası ajanslara düşen bir haber dünya kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 6 bin yolcu ve 1000’e yakın mürettebatıyla yola çıkan Costa’ya ait cruise gemisindeki iki Çinli yolcunun koronavirüsü taşıdıkları şüphesiyle yolcularının limana inmelerine izin verilmedi. Bu sırada Roma yakınlarındaki Civitavecchia şehrindeki limanda bulunan geminin kapıları dış dünyaya kapatıldı. Karantina altına alınan gemideki yolcuların da endişeli bekleyişi başlamış oldu. İki Çinli yolcudan test için kan alınırken, hiç bir yolcunun gemiden inmesine izin verilmedi, Roma şehrine dağılmaları engellendi. Burada Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir durum da vardı. O da gemide 30 Türk yolcu yer alıyordu. Olayın duyulmasının ardından Hürriyet olarak hemen gemideki Türk yolculara ulaştık. Türk yolcuların hepsi sağlık durumlarının şu anda iyi olduğunu belirtirken, gemi içinde tatiline devam edenlerin yanı sıra endişeli bir bekleyişin de hakim olduğunu söyledi. Ancak yaşanan sıkıntılı bekleyiş sonrası Çinli yolcularda virüs olmadığı anlaşılınca gemide büyük bir mutluluk yaşandı.

ÖNCE PANİK YAŞANDI

GEMİDE en yaşlı Türk 1938 doğumlu bir erkek olurken, en genç Türk yolcu ise doğum tarihi 2010 olan bir kız çocuğu. Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan İtalyan Costa’daki durumu Türk yolcular Hürriyet ile paylaştı. Roma’ya geldiklerinde kapıların açılmamasıyla büyük paniğin yaşandığını belirten yolcular, “Böyle bir durum olunca sabahtan öğlen saatlerine kadar büyük bir kriz hakimdi. Bir anda geminin çıkış kapılarında yığılma yaşandı. Ancak sonrasında yapılan anonslar ve çalışanların uyarılarıyla kaos durumu yerini sakin bir bekleyişe bıraktı. Bazı yolcular kendilerini odaya kapatırken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Ortak alanlarda bazı yolcuların maske taktığını da gördük. Restoranlar ve diğer ortak alanlarda birçok yolcu ikramlardan yararlanıyordu” ifadelerini kullandı.

VİRÜS OLMADIĞI ANLAŞILINCA SEVİNÇ YAŞANDI

SABAH saat 08.00’de gemiden ayrılmak için toplandıklarını söyleyen başka bir Türk yolcu ise şunları söyledi: “İlk etapta bize bilgi erilmedi. Güvenlik kontrolü var dediler. Sonrasında bekleme süresi uzayınca başka bir durum olduğunu anladık. Bilgilendirme yapıldı. Bekleyiş sona erince virüs olmadığı anlaşılınca büyük bir mutluluk yaşandı.”

‘HEMEN ODAMIZA DÖNMEMİZ SÖYLENDİ’

KIZIYLA seyahat eden Türk yolcu: “Çiftin, 25 Ocak’ta Milano’daki Malpensa Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı, ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor. Biz gemiye Fransa’dan bindik. Bu sabah saat 08.00’da su içmek için aşağıya indim. Aşağıya inince bize gemide bir karantina durumu başladığını ve hemen odamıza dönmemiz gerektiği söylendi. Riskin farkında olduğumuz için odamızdan dışarı çıkmadık.”

‘LİMANDAN GERİ ÇEVRİLDİK KAPILARDA YIĞILMA OLDU’

64 yaşındaki Türk vatandaşı: “Sabah uyandıktan sonra gemiden inip Roma’ya gitmek üzerene gümrük kapısına gittiğimizde bağlı bulunduğumuz limandan çıkışımıza izin verilmedi. Bu süreçte 4-5 saat beklemek zorunda kaldık. Daha sonra gemi yönetimi tarafından bir anons yapıldı. ‘Sağlık sebepleri ile gemiden çıkılmasına izin verilmiyor’ denildi. O zaman kapılarda bir yığılma ve sıkıntı oldu. Biz gemide 2 Çinli vatandaşın risk taşıdığını bu olaylardan sonra öğrendik. O sebeple İtalya’ya girmemize izin verilmemiş. Vatandaşlar tatiline devam etti.”

ÇIKACAĞIMIZ SAATİ BEKLİYORUZ

GEMİDE seyahat eden Türkler arasında yer alan başka bir vatandaş da, tatillerine devam ettiklerini söyledi. Gemide beşinci günleri olduğunu söyleyen tatilci, “İlk etapta bir koru oldu. Ancak sonrasında insanlar gemide tatillerine devam etmeye başladı. Gemideki davranışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı” diye konuştu.

CİVİTAVECCHİA ŞEHRİNE DEMİRLEDİ

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor. (Çinli kadın 54 yaşında) Çinli çiftin Hong Kong’da yaşadığı ve 27 Ocak’ta gemiye bindiğini öğrenildi. Çinli çiftin, 25 Ocak’ta Milano’daki Malpensa Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı, ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor. Gemideki Türk yolcuların tamaması ise gemiye 25 Ocak’ta binmişti.

KABİN İZOLE EDİLDİ

GEMİNİN sahibi olan şirket Costa Crociere’den yapılan açıklamada, Costa Smeralda’nın dünyanın en büyük beşinci cruise gemisi olduğu aktarılırken, söz konusu çiftin bulunduğu kabinin izole edildiğini doktorlar birlikte oldukları belirtildi.