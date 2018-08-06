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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
GÜMÜLCİNE (AA)
06.08.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Türkiye ve ABD çok sert tepki göstermişti: Ve nakledildi!

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Türkiye ve ABD çok sert tepki göstermişti: Ve nakledildi!

Yunanistan’da, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Hristodulos Ksiros’un yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden Eğriboz Yarımadası’ndaki açık bir cezaevine nakledildiği bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, cinayet ve bombalı saldırı suçlarından 6 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ksiros, sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Atina yakınlarındaki Koridallos Cezaevi'nden alınarak Eğriboz’daki Halkida Cezaevi'ne nakledildi.

Yunanistan Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, terörist Ksiros’un, Koridallos Cezaevi'nin yeniden yapılandırılması çalışmaları
kapsamında boşaltılması nedeniyle Halkida açık cezaevine nakledildiği ifade edildi. Ksiros’un nakledilmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

17 Kasım’ın tetikçilerinden olan Ksiros, 2014’de Noel izniyle çıktığı cezaevine bir daha dönmemişti. Ksiros, bir yıl sonra Atina yakınlarında yakalanarak tekrar cezaevine konulmuştu.

Ülkede kısa bir süre önce, terör örgütünün 2 numaralı ismi ve baş tetikçisi Dimitris Kufodinas da Koridallos Kapalı Cezaevi'nden alınarak Volos şehri yakınlarındaki Kassaveitias Açık Cezaevi'ne nakledilmişti.

KUFODİNAS VE KSİROS NAKİLLERİNE TEPKİLER

Kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu hükümlü Kufodinas’ın, yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden Volos’taki açık cezaevine nakledilmesi Türkiye ve ABD’nin yanı sıra ülke içinde de sert tepkilere neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümlü Kufodinas’ın, aralarında Amerikalı diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi katlettiği hatırlatılarak, "Yunan terörist hiçbir pişmanlık göstermemiştir ve bundan sonraki terörist neslin onun izinden gitmesi konusunda ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. (Kufodinas’a) İzin verilmesini ya da cezaevindeki tutukluluk halinin herhangi bir şekilde yumuşatılmasını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye de Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki göstermişti.
"Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." denilen bakanlık açıklamasında, daha önce üç kez izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesinin bulunmadığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

YUNANİSTAN'DAN DA TEPKİ VAR

Öte yandan, Kufodinas’ın açık cezaevine nakledilmesi kimi Yunan siyasi partilerinin de sert tepkilerine neden oldu.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajında, Kufodinas’ın sinsi bir şekilde Volos Cezaevi'ne nakledildiğini ifade ederek, "Sayın Çipras, ülke acı içerisinde bulunurken sizin önceliğiniz seri katile hizmet etmek midir?" diye yazdı.
ND’nin Başkan Yardımcısı Adonis Georgidis ise Kufodinas’ın nakledilmesine ilişkin açıklamasında, Başbakan Aleksis Çipras’ın terörle ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Kufodinas, Aleksis Çipras’tan muhteşem bir hizmet gördü. Çipras - terör ilişkisi açık. Nedenini bilmiyorum, kendisi açıklasın." ifadelerini kullandı.

Eşi 17 Kasım terör örgütü tarafından öldürülen Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni de sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, Kufodinas’ın ani bir kararla açık cezaevine nakledilmesinin, seri katile yapılan en büyük af düzenlemesi olduğunu belirterek, hükümetin terör konusundaki uygulamalarıyla "zevahiri bile kurtaramadığını" yazdı.

POTAMİ Partisi lideri Stavros Theodorakis de işlediği suçlardan en küçük bir pişmanlık duymayan bir teröristin açık bir cezaevinin nimetlerinden yararlanma hakkının bulunmadığı açıklamasında bulundu.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 arasında Türk diplomatları da hedef aldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomat Çetin Görgü'yü 1991'de, bir diğer diplomat Ömer Sipahioğlu'nu da 1994'te şehit eden örgüt, dönemin Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ın yaralandığı saldırıları gerçekleştirdi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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