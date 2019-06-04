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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Türkiye ve 10 ülke daha bugün bayramı kutluyor

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Türkiye ve 10 ülke daha bugün bayramı kutluyor

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 10 ülke bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 10 ülke bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Adı geçen 10 ülkede yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 3 Haziran Pazartesi gününün tespit edildiği ve 4 Haziran Salı günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.

Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus, Suriye ve Sudan'da bayram çarşamba günü

Şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmediğini açıklayan Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus ve Suriye, bayramı 5 Haziran Çarşamba günü kutlayacak.

Türkiye ve 10 ülke daha bugün bayramı kutluyor

Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan ve başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler de çarşamba gününün bayramın birinci günü olduğunu açıkladı.

İstikrar sorunları, mezhep farklılıkları ve ciddi muhalefet yapılarının olduğu bazı ülkelerde yönetimlerle muhalif kanatlar arasında farklı zamanlarda bayram ilanları yapıldı. Irak'ta Sünni ve Şii mercilerin farklı açıklamaları olurken, Suriye'de Esed rejiminin aksine muhalif güçler bayramın salı günü olduğunu ilan etti.

Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor ve bu nedenle ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.

Mali Cumhuriyeti ise pazar gününün ramazanın son günü, pazartesinin ise bayramın ilk günü olduğunu duyurmuştu.

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