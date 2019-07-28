Türkiye tütünle mücadelede şampiyon
Dünya Sağlık Örgütü’nün Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da kamuoyuna sunduğu Dünya Tütün Raporu’na göre tütünle mücadelede Türkiye birinci sırada yer alıyor.
Türkiye tütün tüketiminin azaltılması için Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan ülke oldu. Ülkeler, sigara kullanımının engellenmesi politikaları, halkın sigara dumanından korunması, sigara bırakmaya destek, tütün kullanımından vazgeçmeye yönelik tavsiyeler, insanların sigaranın tehlikeleri konusunda uyarılması, sigara reklamı yasağı ve tütün vergisi gibi önlemler üzerinden değerlendirildi.
8 MİLYON SİGARADAN ÖLÜYOR
Buna göre listenin en tepesinde Türkiye yer alırken ikinci sırada ise Brezilya bulunuyor. Raporda, alınan önlemlere rağmen birçok kişi için tütünden vazgeçmenin güç olduğu vurgulanırken, tüm önlemlere rağmen her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin vatandaş sağlığının korunması için bu tedbirlerin uygulaması gerektiğini söyledi. Tedros, “Bir kişinin sağlığı için yapabileceği en iyi şey sigarayı bırakmak” dedi.
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