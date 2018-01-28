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    Türkiye, teröre karşı sessiz kalamaz

    AA
    28.01.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Almanya’da faaliyet gösteren Berlin Türk Cemaati (TGB) Başkanı Selçuk Demirci, hiçbir ülkenin terör saldırılarına karşı sessiz kalamayacağını söyledi.

    DEMİRCİ, Türk basın mensuplarına yönelik düzenlediği toplantıda, Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın uluslararası hukuktan doğan bir hakkı olduğunu kaydetti. “Devletimiz haklıdır. Hiçbir ülke kendi ülkesine yapılan bu terör saldırılarına karşı sessiz kalamaz” diyen Demirci, Avrupa ülkelerinde yaşanan terör olaylarında güvenlik güçlerinin ve buradaki devlet yetkililerinin tutumlarını çok iyi bildiklerini ifade etti.

    Bazı Avrupa ülkelerinde terör propagandası yapanlara karşı uygulamaları da hatırlatan Demirci, “İngiltere’de terör propagandası yapan insanlar hemen tutuklanıyor ve ceza uygulanıyor. Buna kimsenin sesi çıkmıyor” dedi.

    ‘TAVIRLARI İKİ YÜZLÜLÜK’
    Avrupa’daki ülkeler kıyaslandığında en fazla terör saldırısına uğrayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Demirci, şöyle konuştu: “Haklı davamızda kalkıp bize karşı tavır almaları iki yüzlülüktür. Bunun başka bir açıklaması yok. Kim ne derse desin ülkemiz yaptığı müdahalede haklıdır. PYD/PKK yandaşları Almanya sokaklarında gösteri yapıyor. Bizim aynı şekilde tepki vermemiz söz konusu olamaz. Biz devleti, milleti, bayrağı belli olan bir milletiz. Bizim onlar gibi sokağa çıkma durumumuz olamaz. Özellikle gençlerimiz Türkiye’ye yönelik hakaretlere, büyükelçilik ve başkonsolosluklara karşı yapılan gösterilere tepkili. Onlar da, ‘Gidip koruyalım’ diye bir tepki gösteriyorlar. Buna gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki temsilciliklerinin korunması uluslararası anlaşmalar gereği bulundukları ülkelere aittir. Buna rağmen bir şey olursa Türkiye Cumhuriyeti’nin orada yeteri kadar güvenlik görevlisi vardır. Onlar gereğini yaparlar.”

    Etiketler: Berlin Türk Cemaati , TGB , avrupadan haberler
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