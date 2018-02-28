Türkiye Stajları Avrupalı Türk gençlerini bekliyor

STAJ süresince öğrencilerin konaklama giderlerinin YTB tarafından, ulaşım giderlerinin ise adaylar tarafından karşılanacağını söyleyen Köse, “Program şu an için kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanını kapsamakla birlikte, önümüzdeki dönemlerde özel sektör kuruluşlarının da bu kapsama alınması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Stajları programına, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlamış ve 1 Ocak 1991 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerinin başvurabileceğini belirten Köse, şu açıklamayı yaptı:

“Başvuru sahiplerinin lisans veya yüksek lisans öğrenimlerine devam ediyor olmaları ya da bu seviyelerden yurt dışından en geç 2017 yılında mezun olmaları gerekmektedir. Başvurular bütün ülkelere açıktır. Stajyerler, Türkiye’de daha önce staj yapmamış olan, staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütecek düzeyde Türkçe bilen adaylar arasından, akademik başarı kriterlerine göre seçilecektir.”

1 ŞUBAT’TA BAŞLADI

“1 Şubat tarihi itibariyle başlamış olan başvurular, temmuz ayında gerçekleştirilecek staj programı için 30 Nisan 2018 tarihine, eylül ayında gerçekleştirilecek staj programı için 30 Haziran 2018 tarihine ve ocak ayında gerçekleştirilecek staj programı için ise 30 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir. Gençlerimizin kariyerlerine katkı sağlayacak, ayrıca anavatanları ile öz kültürlerini daha iyi tanımalarına da yardımcı olacak bu programa yönelik ilginin, geçen dönemlerde olduğu gibi, bu sene de yüksek olmasını bekliyoruz.”

Türkiye Stajları’na başvurular http://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden yapılabiliyor.