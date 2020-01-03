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Dünya
İHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Türkiye sorusuyla gündeme oturan Lübnanlı sunucu evinde ölü bulundu

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General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki gösteren sunucu Najwa Kassem, Dubai'deki evinde ölü bulundu.

Al Arabiya kanalı sunucusu 51 yaşındaki Najwa Kassem, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği ifade edildi. 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilen Kassem, General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gündem olmuştu.

Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" diye soran başarılı sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Mismari'nin yanıtı karşısında, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor" diye soran Kassem, şaşkınlığını gizleyememişti.

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