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    Türkiye, Somali'deki saldırıları kınadı

    AA
    24.02.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı: "Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırıları şiddetle kınandı.

    Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Somali’de istikrarı hedef alan terör saldırıları karşısında, Türkiye kardeş Somali halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler: dışişleri bakanlığı , somali saldırı , somali mogadişu saldırısı
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