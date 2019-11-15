Türkiye sınır dışı etmişti... Merkel'den ilk yorum
Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçıların Almanya'da güvenlik değerlendirmesinden geçirildiği belirtildi. Bugün 20.45’te Almanya'ya yollanan 2 Yabancı Terörist Savaşçı ile birlikte sayı 9'a yükseldi. Öte yandan Almanya'dan 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.
"DEVREYE SOKARIZ"
"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.
Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı dün Berlin'e ulaşmıştı.
2 KİŞİYE DAHA SINIR DIŞI
Alman basını, Türkiye'den bugün de DEAŞ bağlantılı 2 kadının Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt’a gönderildi.
Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi’ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45’te Frankfurt’a hareket eden uçağa bindirildiler.
Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan hareket etti.
Sınır dışı edilecek Alman vatandaşı DEAŞ'lılıların sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
ALMANYA'DAN EN AZ 270 TERÖRİST PKK/YPG SAFLARINA KATILDI
Öte yandan Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.
Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.
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