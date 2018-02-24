Türkiye satışı durdurmuştu: ‘Mustafa Dede’ dönüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Osmanlı hat ekolünün kurucusu hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından 16’ncı yüzyılda sülüs hattı ile yazılan tarihi Kur’ân-ı kerimin önümüzdeki günlerde ülkeye getirileceğini müjdeledi. Kurtulmuş’un bu müjdeyi önceki gün TBMM Yurt Dışına Kaçırılan Eserleri Araştırma Komisyonu üyeleri ile yaptığı basına kapalı toplantıda verdiği öğrenildi.

SULTANLARIN HOCASI

Sultanların hat hocası olarak bilinen hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazılan Kur’ân-ı kerim, Christie’s Müzayede Evi’nde 120 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılmıştı. Eserin kaçak yollarla İngiltere’ye götürüldüğü ihtimali üzerinde duran Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla müzayede şirketiyle temasa geçmişti. Londra Büyükelçiliği üzerinden müzayede şirketine gönderilen yazıda, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan Kur’ân-ı kerimin satıştan çekilmesi talebi iletilmişti. Bu girişimle eserin 26 Ekim’de gerçekleştirilecek müzayedede satışı durdurulmuştu.