‘Türkiye, Rusya ve Esad kazanan taraf’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi Mutabakatı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
- New York Times: Erdoğan ile Putin arasındaki mutabakat, Moskova’nın Ortadoğu’da güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıkmasının altını çizdi. Bu olay ABD’nin ve eski Kürt müttefiklerine karşı hızla artan bir nüfuzunu güçlendiriyor.
- Washington Post: Anlaşma, Rusya’nın Suriye’nin kuzeyinin akıbetine karar verecek aktörleri resmileştirmesi ile neticelendi.
- The Times: Artık Türkiye’nin güneyinde devlete benzer bir oluşum yok. Barış Pınarı harekâtı, 2 haftadan az bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti.
- Der Spiegel: Putin ve Erdoğan’ın yanı sıra Esad da anlaşmanın kazanan tarafı oldu. En büyük kaybeden taraf ise YPG’li milisler. Putin hem Esad’ın ülkenin bütün kontrolü alması gerektiğini savunuyor hem de savaş sonraki dönemde Türkiye’ye duyulacak ihtiyacın farkında bir davranış sergiliyor.
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