‘Türkiye olmadan çok daha zor olurdu’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörle mücadele kapsamında Türkiye’nin geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olduğunu belirtti.
NATO karargâhında 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde soruları yanıtlayan Stoltenberg, “Türkiye’nin katkıları ve sağladığı altyapı olmadan, DEAŞ’a karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu” dedi. Stoltenberg, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadele konusunda temel rol üstlendiğini ifade etti. Stoltenberg, ABD ve Türkiye gibi iki müttefikin Suriye’de faaliyetlerini koordine etmesinden memnuniyet duyduğunun altını çizdi. Türkiye’nin özellikle Afganistan’da terörle mücadelede öncü ülkelerden olduğunu belirten Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda görüştüklerini ve Afganistan’a yönelik kararlılığı teyit ettiklerini söyledi.
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