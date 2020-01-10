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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

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Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijer'in Mali sınırındaki bir karakola düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Chinagodrar Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijer'in Mali sınırındaki Tillabeleri bölgesine bağlı Chinagodrar köyünde bir karakola düzenlenen terör saldırısında 25 asker hayatını kaybetmişti.

 

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