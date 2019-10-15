‘Türkiye NATO için önemli’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, “Türkiye NATO için önemli” dedi.
Geçen hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Stoltenberg, dün NATO’nun Londra’daki toplantısında konuştu. Barış Pınarı harekâtının bölgede istikrarsızlık, gerilim ve insani sıkıntıları arttırma riski taşıdığını söyleyen Stoltenberg, bununla birlikte, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Ortadoğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor” ifadelerini kullandı.
DEAŞ terör örgütüne karşı elde edilen kazanımların zarar görmemesi için Türkiye’nin itidalli ve müttefikleriyle beraber hareket etmesini umduğunu dile getiren Genel Sekreter, uluslararası toplumun yabancı savaşçılar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, bir soru üzerine, “Türkiye NATO için önemli. Sadece IŞİD ile mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye’deki altyapı ve üsleri kullandı” şeklinde konuştu.
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