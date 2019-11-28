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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’

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‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’

Alman Parlamentosu’nda konuşan Başbakan Angela Merkel, NATO’nun Avrupa için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Haftaya Londra’da NATO’nun 70’inci yılının kutlanacağını hatırlatan Merkel, NATO’nun en az Soğuk Savaş dönemindeki kadar önemli olduğunu belirterek “NATO’nun varlığı bizim en temel çıkarlarımıza. Avrupa bugün kendini tek başına savunabilecek durumda değil. NATO’ya bağımlıyız. NATO için çalışmamız ve daha fazla sorumluluk üstlenmemiz önemli” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliği üzerine tartışmalara da değinen Merkel, Türkiye’nin NATO’da kendini dışladığını öne sürerek şunları söyledi: “Elbette Türkiye NATO içinde zor bir müttefik. Soru şu: Türkiye’yi NATO’da tutacak mıyız yoksa tutmayacak mıyız? Ama ben şunu diyorum, Türkiye mutlaka NATO üyesi kalmalı. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.” Suriye krizinin sonlandırılması için Avrupa’nın daha aktif rol alması gerektiğini belirten Merkel, “Bu, Türkiye’yle ve Rusya’yla konuşmadan olmaz” dedi. Merkel bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

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