‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’
Alman Parlamentosu’nda konuşan Başbakan Angela Merkel, NATO’nun Avrupa için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Haftaya Londra’da NATO’nun 70’inci yılının kutlanacağını hatırlatan Merkel, NATO’nun en az Soğuk Savaş dönemindeki kadar önemli olduğunu belirterek “NATO’nun varlığı bizim en temel çıkarlarımıza. Avrupa bugün kendini tek başına savunabilecek durumda değil. NATO’ya bağımlıyız. NATO için çalışmamız ve daha fazla sorumluluk üstlenmemiz önemli” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliği üzerine tartışmalara da değinen Merkel, Türkiye’nin NATO’da kendini dışladığını öne sürerek şunları söyledi: “Elbette Türkiye NATO içinde zor bir müttefik. Soru şu: Türkiye’yi NATO’da tutacak mıyız yoksa tutmayacak mıyız? Ama ben şunu diyorum, Türkiye mutlaka NATO üyesi kalmalı. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.” Suriye krizinin sonlandırılması için Avrupa’nın daha aktif rol alması gerektiğini belirten Merkel, “Bu, Türkiye’yle ve Rusya’yla konuşmadan olmaz” dedi. Merkel bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldiklerini hatırlattı.
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