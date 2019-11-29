Türkiye-Libya mutabakatına tepki
Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na tepki gösterdi.
Mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etti. Özügergin ise Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a, Akdeniz’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin, bölgedeki hak ve çıkarlarını koruyacak adımlar atmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi. Akdeniz’deki nihai görüntünün Kıbrıs sorununun çözümünden sonra ortaya çıkabileceğini kaydeden Özügergin, Türkiye’nin Yunanistan ile diyalog kanallarının açık tutulmasına önem verdiğini de vurguladı. Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek mutabakatın geçersiz olduğunu öne süren Atina yönetimi, Ankara’nın bu adımla Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini de iddia ediyor.
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