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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
28.06.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Türkiye kökenli oyuncu ölüm tehditleri aldı! İsveçli bakan Durmaz için bunu yaptı!

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Türkiye kökenli oyuncu ölüm tehditleri aldı! İsveçli bakan Durmaz için bunu yaptı!

Türkiye kökenli İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın Almanya'ya maç kazandıran faulünün ardından ırkçı sözlere maruz kalmasına siyaset dünyasından tepki geldi. Spor Bakanı Strandhäll, parlamentoda Durmaz'ın formasını giydi.

Türkiye'den İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin çocuğu olan İsveç milli takımı oyuncusu Jimmy Durmaz, birkaç gün önceki Almanya maçının son saniyelerinde bir faul yapmıştı. Durmaz'ın sebebiyet verdiği serbest vuruştan Almanya golü bulmuş ve maçı kazanmıştı. Bunun üzerine Durmaz, sosyal medya üzerinde birçok ırkçı ifade ve suçlamaya maruz kalmıştı.

İsveç Spor Bakanı Annika Strandhäll, Çarşamba günü kendisiyle dayanışma amacıyla, parlamentoda 29 yaşındaki Durmaz'ın formasını giyerek kendisine destek verdiğini gösterdi.

Strandhäll Instagram, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden Durmaz'ın adı ve numarasını taşıyan formayı giydiği fotoğrafı #viarsverige ("Biz İsveç'iz") etiketiyle paylaştı.

Bakan, Instagram paylaşımında, "Öfke ve üzüntü tamamıyla anlaşılabilir duygular. Ancak bunun tek bir oyuncuya yönelik ırkçı ve nefret dolu hakaretlere dönüşmesine müsaade etmek kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"IRKÇILAR GURURUMU YOK EDEMEZ"

Pazar günkü bir antrenmandan önce Durmaz, takım arkadaşlarının önünde ve teknik direktör Janne Andersson'un yanında durarak bir basın açıklaması yaptı.
"Beni tehdit ettiğinizde, bana 'Arap şeytan', 'terörist', 'Taliban' dediğinizde, sınırı çok aşmış oluyorsunuz" diye konuşan Durmaz, özellikle de "ailesi ve çocuklarına yöneltilen tehditlerin hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu söyledi. Durmaz, "Ben İsveçliyim ve İsveç milli takımında oynamaktan gurur duyuyorum. Irkçıların bu gururu yok etmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

İsveç Futbol Federasyonu da Durmaz'ı hedef alan ırkçı ifadelerle ilgili polise şikayette bulundu. "Bir oyuncunun tehditlere maruz kalmasını hoşgörmeyeceklerini" kaydeden genel sekreter Hakan Sjostrand, Durmaz'a yapılan muamelenin "can sıkıcı ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

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