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    Türkiye Katar’a hava ve deniz gücü yerleştirecek

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Katar merkezli haber sitesi Al Jazeera, Türk Büyükelçi Fikret Özer’e dayanarak Türkiye’nin kara gücüne ilave olarak deniz ve hava kuvvetlerini de Katar’da konuşlandıracağını duyurdu.

    Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, önceki gün başkent Doha’da gazetecilere yaptığı açıklamada 2014’te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya göre Türkiye’nin Katar’a kara, deniz ve hava kuvvetlerini yerleştireceğini söyledi.

    Konuşlandırmanın ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da olduğunu söylemeyen Özer, “Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi’’ dedi.

    Türk askerleri ilk olarak 2015’te Tarık Bin Ziyad askeri üssüne gönderilmişti. Türkiye’nin daha önce Ortadoğu’da benzerine sahip olmadığı üs, 5 bin asker kapasitesine sahip.

    Etiketler: Katar , Doha , gazetehaberleri
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