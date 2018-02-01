Türkiye Katar’a hava ve deniz gücü yerleştirecek

Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, önceki gün başkent Doha’da gazetecilere yaptığı açıklamada 2014’te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya göre Türkiye’nin Katar’a kara, deniz ve hava kuvvetlerini yerleştireceğini söyledi.

Konuşlandırmanın ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da olduğunu söylemeyen Özer, “Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi’’ dedi.

Türk askerleri ilk olarak 2015’te Tarık Bin Ziyad askeri üssüne gönderilmişti. Türkiye’nin daha önce Ortadoğu’da benzerine sahip olmadığı üs, 5 bin asker kapasitesine sahip.