Türkiye karşıtlığında anlaştılar!

Almanya'da geçen yılın Eylül ayında gerçekleştirilen genel seçimlerden bu yana devam eden hükümet kurma girişimlerinde son dönemece girilirken, koalisyon görüşmelerinden Türkiye ile ilgili yeni bir karar çıkmadığı belirtildi. ''Büyük koalisyon'' olarak tabir edilen hükümeti kurmak için görüşen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu taslak metne ulaşan AFP'nin haberine göre, taslakta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde şu an için yeni bir fasıl açılmasının öngörülmediği belirtildi.

''Türkiye, Almanya'nın önemli bir müttefiki ve AB'nin çok yönlü ilişkilere sahip olduğu önemli bir komşusudur'' ifadelerinin yer aldığı taslak metinde, "Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı özellikle istiyoruz" denildi.

Ancak taslak metninin devamında ''Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği'' belirtilerek, ''O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte taslakta, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi ya da Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin ise ancak ''Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde'' mümkün olacağı belirtildi.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde de Türkiye'ye vize muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması öngörülmüyordu.

Türkiye ile ilgili bölüm, taslağın Pazartesi öğle saatlerindeki hâline dayanıyor. 167 sayfaya ulaşan söz konusu taslakta, henüz üzerinde mutabakata varılamayan ihtilaflı konular yer almıyor. Uzlaşma sağlanamayan konular arasında Sosyal Demokratların üzerinde durduğu sağlık sistemi ve iş sözleşmelerinin sınırlandırılması gibi başlıklar bulunuyor.

Merkel "Taviz vermeye hazırım" demişti

CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon görüşmelerinin Pazartesi günü neticelenmesi bekleniyordu. Ancak henüz üzerinde uzlaşılamayan konular nedeniyle bu görüşmeler önce Salı, ardından da Çarşamba gününe sarktı.

Almanya Başbakanı ve CDU lideri Angela Merkel, ''anlaşmaya varılabilmesi için bütün tarafların ciddi tavizler vermesinin gerekli olduğunu'' söyledi. Merkel, bu tavizlerin avantajları dezavantajlarına ağır basarsa kendisinin de taviz vermeye hazır olduğunu belirtti.

SPD lideri Martin Schulz ise görüşmelerle ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "Bugün CDU/CSU ve SPD'nin Almanya'da istikrarlı bir hükümetin temelini oluşturacak bir koalisyon anlaşması üzerinde uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağı konusunda belirleyici bir gün olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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