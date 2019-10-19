‘Türkiye istediğini elde etti’
ABD ile varılan mutabakat uyarınca Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verilmesi dış basında geniş işlendi. Batı basınında mutabakat ile ilgili olarak “Türkiye’nin istediğini aldığı” yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.
ABD ile Türkiye’nin önceki akşam vardığı 13 maddeli mutabakat dış basında geniş yankı buldu. Amerikan New York Times gazetesi anlaşmayı, “Türkiye’nin Donald Trump’a zaferi” başlığıyla duyurdu. Haberin spotunda, “Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı - Rusya ve İran da aynı şekilde” yorumu yer aldı. Dış basından öne çıkan değerlendirmeler şöyle:
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, “Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti” başlığıyla aktardığı haberde, “Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara’nın hedeflerini karşıladığını söylüyor” yorumunu yaptı.
Amerikan Washington Post gazetesi, “Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yıllardır ABD ile müzakerelerde kazanamadığı imtiyazları verdi ve askeri eylemde bulunma kararını bir anlamda akladı” dedi.
‘TÜRKLER TAVİZ VERMEDİ’
ABD’nin eski Ankara büyükelçisi Eric Edelman, Amerikan New York Times gazetesine verdiği demeçte, “ABD Türkiye’nin istekleri karşısında boyun eğmiş görünüyor. Ben Türklerin taviz verdiği bir şey görmüyorum” dedi.
Amerikan CNN televizyonu anlaşma haberini, “(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu” başlığıyla verdi.
Amerikan Politico internet sitesi, üst düzey kurmaylarının karmaşık bir azil soruşturmasıyla karşı karşıya olan Başkan Trump’a, Ankara’da geçici bir başarı kazandırdığı yorumunu yaptı.
İngiliz The Guardian gazetesi, “Plan pek çok Suriyeli Kürt tarafından kuşkuyla karşılandı, çünkü Kürtlerin (terör örgütü YPG/PKK) liderliğindeki kuvvetlerin (SDG) sınır bölgesinden ayrılması gibi Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi” denildi.
İngiliz Times gazetesi, “YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok. Esad’ın ordusu, 7 yıl süren Kürt kontrolünün ardından Türk sınırına geri döndü ve Rusya, ABD’yi Suriye’deki en büyük güç olarak geride bıraktı” tespitini yaptı.
İngiliz Telegraph gazetesi anlaşmanın, ABD’nin Türkiye’nin amaçlarını açıkça onayladığını ifade ederek, Trump’ın 9 Ekim’de başlayan “ilk Türk saldırısına” yeşil ışık yakmasının ardından YPG’ye “ikinci kez ihanet ettiğine” yönelik suçlamalar olduğunu aktardı.
‘TRUMP VE KÜRTLER KAYBETTİ’
Alman Spiegel dergisinin internet sayfasındaki haberde, “ABD, Erdoğan’a ne istediyse verdi” başlığı kullanıldı. Haberde, ABD ve Türk yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde “ateşkes” için müzakere ettiklerini, bu müzakereden avantajlı çıkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kaybedenlerin ise Trump ve ‘Kürtler’ olduğu belirtildi.
Yunan Kathimerini gazetesi, mutabakatı “Türkiye’nin ölçülerine göre biçilmiş ve dikilmiş bir anlaşma” diye değerlendirdi.
Yunan To Vima gazetesinde yayımlanan haberde, ABD ve Türkiye’nin, aralarındaki olumsuz atmosfere rağmen Suriye konusunda beklenmedik şekilde uzlaşmaya vardığı belirtildi.
‘AVRUPA ÜLKELERİ İLK KEZ KABUL ETTİ’
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilen az sayıda keskin nişancı ve havan atışlarının olduğunu söyledi. Ateşkesin ya da verilen aranın başarılı olmasını çok istiyor” dedi. Trump, “Bazı Avrupa ülkelerinin şu anda ilk kez kendi ülkelerinden giden DEAŞ savaşçılarını ülkelerine almak konusunda istekli olduğunu öğrendim. Bu iyi bir haber ancak bu biz onları yakaladıktan hemen sonra olmalıydı” dedi. Trump, Erdoğan’ın terörizme karşı ortak tutum talep ettiği tweeti yeniden paylaşarak “Terörizmi yenelim” ifadesini kullandı.
Trump, Dallas’ta yaptığı mitingde ise ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşma hakkkında tuhaf açıklamalarda bulunarak “Bazen tarafların savaşmalarına izin vermelisin. Adeta parktaki iki çocuk gibi. Sonra onları ayırmalısın” ifadesini kullandı.
AMERİKAN KONGRESİ’NDE YAPTIRIM TRAFİĞİ SÜRÜYOR
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara temaslarının ardından açıklanan Suriye uzlaşısı sonrası ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Türkiye’ye yönelik sert tepki gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım tasarısı sürecini devam ettireceklerini söyledi. Senatör Graham, Twitter üzerinden paylaşımında terör örgütü YPG’nin liderliğindeki SDG mensubu Mazlum Abdi ile konuştuğunu, Kongre’nin vaatlerine bağlı kalacağını söylediğini belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de, Temsilciler Meclisi’nin haftaya Türkiye’ye yaptırım tasarısını oylayacağını açıkladı. Öte yandan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nın etkisinin değerlendirilmesi için salı günkü oturumda ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’yi dinleyeceği ifade edildi.
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