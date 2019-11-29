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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"

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Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye ile ülkesi arasında İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona eksenindeki ilişkileri daha farklı kentlere de yaymayı planladıklarını bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükelçi Gonzalez-Barba ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Büyükelçi Gonzalez-Barba, ziyarette, Antalya'nın her hafta turizmde rekorlar kırdığı haberlerini duyduklarını söyledi.

"Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkileri İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona ekseninden çıkarıp daha farklı kentlere yaymayı planladıklarını" vurgulayan Gonzalez-Barba, "Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. İlişkilerimizi daha da geliştirebiliriz. 13 milyar dolarlık ticaret hacmimiz inanıyorum ki önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolara çıkarılabilir. Türkiye, İspanya açısından çok önemli bir ülke. İspanya'nın Avrupa Birliği dışında üçüncü ticaret partneri Türkiye." dedi.

2020 yılında da çift haneli büyüme beklentisi

Vali Karaloğlu ise önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da bu yıl turizm sezonun iyi geçtiğini bildirdi.

Türkiye ile İspanya arasında turizm alanında "tatlı rekabet" oluğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya, turizmde 2019 yılında yüzde 17'lik büyüme gerçekleştirdi. Son üç yıldır büyümemiz çift haneli olarak devam ediyor. 2020 yılında da çift haneli büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Biz eskiden 'İspanya, turizmde bu kadar ileriye nasıl gitti?' diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya'dan bir heyet gelmişti, onlar da 'Antalya, 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek için Antalya'ya gelmişlerdi. Birbirimizden öğreneceklerimiz var."
Karaloğlu, Türkiye ile İspanya arasındaki güçlü ticari ilişkiyi daha da büyütmenin mümkün olduğunu kaydetti.

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