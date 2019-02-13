Türkiye, İran karşıtı zirveye katılmıyor
Türkiye, ABD’nin İran’ın izole edilmesi amacıyla önde gelen Ortadoğu ülkelerinin katılımıyla 13-14 Şubat’ta Polonya’da düzenleyeceği dışişleri bakanları zirvesine siyasi düzeyde temsilci göndermeme kararı aldı.
Zirveyi Türkiye adına Varşova Büyükelçiliği’nin takip edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Açıkça bir ülkeye karşı düzenlenen bir toplantıya siyasi katılım göstermemiz beklenemez” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ocak ayında yaptığı Ortadoğu turu sonunda İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin azaltılması amacıyla bir zirve düzenlenmesi kararını açıklamıştı. “Ortadoğu’da Barış ve Güvenlikli Bir Geleceği Teşvik Etmek için Bakanlar Toplantısı” olarak duyurulan zirvenin gündeminde, İran’dan doğrudan bahsedilmese de ABD’nin Ortadoğu’daki müttefikleriyle Tahran’a karşı bir zemin oluşturma gündemiyle toplantıyı düzenlediği biliniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanı sıra Suudi Arabistan, BAE başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile önde gelen Arap ülkeleri Mısır, Ürdün, Tunus gibi devletlerin de toplantıya dışişleri bakanları düzeyinde katılması öngörülüyor. 60’a yakın ülkenin zirveye değişik düzeylerde katılması bekleniyor.
UZAK VE SOĞUK TAVIR
Toplantıya Türkiye de davet edildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin bir ülkeye karşı düzenlendiği bilinen bir toplantıya siyasi katılım göstermesinin beklenemeyeceğini kaydetti. Yetkili, bu kararın ABD-Polonya ortak girişimine Türkiye’nin tamamen uzak ve soğuk durduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.
İRAN-İSRAİL HATTINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’dan gelen “ABD bize saldırırsa biz de Tel Aviv ve Hayfa’yı yer yüzünden sileriz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Bu tehditlerden korkmadıklarını söyleyen Netanyahu, “Eğer İran, Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa, ki bunu başaramaz ama, bu onların kutladığı devrimin son yıldönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar” diye konuştu.
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