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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Serkan DEMİRTAŞ/ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye, İran karşıtı zirveye katılmıyor

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
Türkiye, İran karşıtı zirveye katılmıyor

Türkiye, ABD’nin İran’ın izole edilmesi amacıyla önde gelen Ortadoğu ülkelerinin katılımıyla 13-14 Şubat’ta Polonya’da düzenleyeceği dışişleri bakanları zirvesine siyasi düzeyde temsilci göndermeme kararı aldı.

Zirveyi Türkiye adına Varşova Büyükelçiliği’nin takip edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Açıkça bir ülkeye karşı düzenlenen bir toplantıya siyasi katılım göstermemiz beklenemez” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ocak ayında yaptığı Ortadoğu turu sonunda İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin azaltılması amacıyla bir zirve düzenlenmesi kararını açıklamıştı. “Ortadoğu’da Barış ve Güvenlikli Bir Geleceği Teşvik Etmek için Bakanlar Toplantısı” olarak duyurulan zirvenin gündeminde, İran’dan doğrudan bahsedilmese de ABD’nin Ortadoğu’daki müttefikleriyle Tahran’a karşı bir zemin oluşturma gündemiyle toplantıyı düzenlediği biliniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanı sıra Suudi Arabistan, BAE başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile önde gelen Arap ülkeleri Mısır, Ürdün, Tunus gibi devletlerin de toplantıya dışişleri bakanları düzeyinde katılması öngörülüyor. 60’a yakın ülkenin zirveye değişik düzeylerde katılması bekleniyor.

UZAK VE SOĞUK TAVIR

Toplantıya Türkiye de davet edildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin bir ülkeye karşı düzenlendiği bilinen bir toplantıya siyasi katılım göstermesinin beklenemeyeceğini kaydetti. Yetkili, bu kararın ABD-Polonya ortak girişimine Türkiye’nin tamamen uzak ve soğuk durduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

İRAN-İSRAİL HATTINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’dan gelen “ABD bize saldırırsa biz de Tel Aviv ve Hayfa’yı yer yüzünden sileriz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Bu tehditlerden korkmadıklarını söyleyen Netanyahu, “Eğer İran, Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa, ki bunu başaramaz ama, bu onların kutladığı devrimin son yıldönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar” diye konuştu.

 

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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