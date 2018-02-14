Türkiye, Irak’ta en büyük bağışçı oldu

Kuveyt’de dün başlayan ‘Irak’ın Yeniden İmarı Konferansı’na 70’ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş katıldı. Iraklı yetkililer, DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için 88.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Çavuşoğlu, Irak’ın yeniden imarı için Türkiye’nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını duyurdu. Reuters’a göre ABD 3 milyar dolar, Suudi Arabistan 1.5 milyar dolar, Katar 1 milyar dolar, İngiltere 1 milyar dolara kadar ihracat kredisi, BAE 500 milyon dolar destek, Almanya 350 milyon Euro yardım vaat etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el Halid el Sabah, müttefiklerin Irak’a toplam 30 milyar dolar taahhütte bulunduklarını söyledi.

Türkiye’nin yardımı ABD medyasında yankılandı. Washington Post gazetesinin Irak’ı da kapsayan Beyrut büro şefi Liz Sly, “Irak’ta en büyük bağışçı Türkiye oldu... ABD Suudilerin liderlik etmesini bekliyordu, ama ilginç bir şekilde Türkiye bunu yaptı” dedi.