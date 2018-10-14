Türkiye ile müzakereleri kesme tehdidi
TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği’nde yeri olmadığı vurgusunu en sık yapan siyasetçiler arasında yer alan Alman Manfred Weber, gelecek yıl mayısta yapılacak seçimlerde AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in koltuğuna oturması halinde üyelik müzakerelerine son vereceğini söyledi.
Weber, Türkiye ile ‘başka bir ilişki’ kurulması konusundaki ısrarını sürdürüyor. Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) üyesi ve Avrupa Parlamentosu’nda en büyük grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) lideri olan Weber, Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye kapıları tamamen kapatacağını belirterek, “Türkiye hiçbir zaman AB’ye üye olamaz” dedi. Göreve başladıktan sonra Türkiye’nin üyeliği konusunun üzerine kırmızı çizgi çekmek istediğini kaydeden Weber, “Komisyon’a başkanlık edersem Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var” ifadelerini kullandı.
ÖYLE BİR YETKİSİ YOK
Weber bu iddialı açıklamayı yapsa da bu yönde bir kararın alınabilmesi için üye ülkelerin oy birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Mevcut ortamda Türkiye konusunda konsensüs sağlamak ise hiç de kolay değil. Weber, 2017’den bu yana Türkiye ile üyelik müzakerelerine son verilmesi için çaba harcasa ve üye ülkeler üzerinde baskı oluşturmaya çalışsa da bunu başaramadı. Şimdilik ‘aday adayı’ olan Weber’in EPP’nin resmi adayı olup olmayacağı kasımda belli olacak.
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