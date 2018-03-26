‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi
Alman Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz dünkü Varna zirvesinden hemen önce Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin Kopenhag kriterleri artık uygulanmadığı için sonlandırılması gerektiğini iddia etti. Türkiye’de insan hakları ihlali olduğunu iddia eden Sebastian Kurz, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını savundu. Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtını da eleştiren Kurz, operasyonun bölgede yeni mülteci dalgaları yaratabileceğini öne sürdü.
GABRIEL: TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILAMAZ
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeni hükümetinde yer almayan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise önceki gün Alman Tagesspiegel gazetesi için kaleme aldığı makalede Avrupa ve Almanya’nın Türkiye’yi yalnız bırakmaması gerektiğini belirtmişti. Gabriel Almanya’nın Türkiye’ye eleştirilerinin yanında mevcut işbirliği imkânlarını seferber etmesi gerektiğini, Türkiye’nin yüzünü Batı’dan dönmesinin Avrupa için bir felaket olacağını vurgulamıştı.
MÜZAKERELER FİİLEN ASKIDA
Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakerelere başlamıştı. Ancak Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından kötüleşti. AB, Türkiye ile katılım sürecinde yeni başlık açmama yolunu seçerek müzakereleri fiilen askıya almış oldu.
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