‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi
GeriDünya ‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
26.03.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Türkiye ile müzakereler bitsin’ dedi

Alman Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz dünkü Varna zirvesinden hemen önce Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin Kopenhag kriterleri artık uygulanmadığı için sonlandırılması gerektiğini iddia etti. Türkiye’de insan hakları ihlali olduğunu iddia eden Sebastian Kurz, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını savundu. Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtını da eleştiren Kurz, operasyonun bölgede yeni mülteci dalgaları yaratabileceğini öne sürdü.

GABRIEL: TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILAMAZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeni hükümetinde yer almayan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise önceki gün Alman Tagesspiegel gazetesi için kaleme aldığı makalede Avrupa ve Almanya’nın Türkiye’yi yalnız bırakmaması gerektiğini belirtmişti. Gabriel Almanya’nın Türkiye’ye eleştirilerinin yanında mevcut işbirliği imkânlarını seferber etmesi gerektiğini, Türkiye’nin yüzünü Batı’dan dönmesinin Avrupa için bir felaket olacağını vurgulamıştı.

MÜZAKERELER FİİLEN ASKIDA

Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakerelere başlamıştı. Ancak Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından kötüleşti. AB, Türkiye ile katılım sürecinde yeni başlık açmama yolunu seçerek müzakereleri fiilen askıya almış oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AB’yle somut adım beklentisi

ABD Kongresi’nden Türkiye’ye aba altından sopa: S-400 alırsanız F-35 vermeyiz

Batı’dan Rusya’ya zehir misillemesi

Kremlin: Karşılık veririz