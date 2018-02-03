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    ‘Türkiye ile Menbiç’i konuştuk ama detaylarını açıklamayacağım’

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    PENTAGON basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını ancak söz konusu görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

    Bir soru üzerine Mattis, Zeytin Dalı Harekâtı’nın, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti. TSK’nın Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine ise Mattis şu ifadeleri kullandı: “Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.” ◊ AA

    Etiketler: gazetehaberleri , mattis , türkiye
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