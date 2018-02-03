‘Türkiye ile Menbiç’i konuştuk ama detaylarını açıklamayacağım’

Bir soru üzerine Mattis, Zeytin Dalı Harekâtı’nın, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti. TSK’nın Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine ise Mattis şu ifadeleri kullandı: “Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.” ◊ AA