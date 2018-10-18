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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

"Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesini istiyoruz"

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"Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesini istiyoruz"

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, "Biz şüphesiz Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye ile tüm alanlarda iyi ilişkinin de sürdürülmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, tüm alanlarda Türkiye ile iyi ilişkinin sürdürülmesini istediklerini belirtti.

Dizayi, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyareti esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkilere değinen Dizayi, "Biz şüphesiz Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye ile tüm alanlarda iyi ilişkinin de sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA ÇOK GELİŞMİŞ BİR ÜLKE"

Dizayi, Türkiye'nin eğitim ve kültür alanlarındaki tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirterek, "Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke. Biz de bu alanlara önem veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı heyetinin IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile dün bir araya geldiğini hatırlatan Dizayi, iki tarafın görüşmede eğitim konusu başta olmak üzere FETÖ'den kalma bazı okullarla ilgili sorunların çözümü için iş birliği imkanlarını ele aldığını söyledi.

Dizayi, söz konusu sorunların diyalog ile çözülebileceğini ifade ederek, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Türkiye Maarif Vakfı heyetinin Erbil'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun bugün resmen yapılacak açılışı törenine, Türkiye'den gelen yetkililer ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililer de katılacak.

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