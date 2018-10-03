‘Türkiye ile ilişkileri normalleştirmemiz gerek’
Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Lübnan televizyonu El Mayadin’e verdiği röportajda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AFP’nin haberine göre, Suriyeli bakan Muallim, Türkiye ile “gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli” olduğunu söyledi. Ancak Muallim, bunun gerçekleşmesi için Türkiye’nin öncelikle Suriye’deki askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti. Muallim röportajda Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül’de Soçi’de imzalanan İdlib anlaşmasına da değindi. Anlaşmanın Şam ile Moskova’nın konuya ilişkin koordineli çalışmasının ardından imzalandığının altını çizen Muallim, bu mutabakatın “İdlib’in özgürleştirilmesi yönünde atılan bir adım olmasını ümit ettiklerini” belirtti. Muallim ayrıca, İdlibli savaşçıların kalmasına izin verileceğini, diğer bölgelerden gelenlerin evlerine döneceğini, yabancıların ise Türkiye üzerinden ülkeyi terk edeceğini söyledi.
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