Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizin perde arkası

Cornelis Van Rij, 11 Mart 2016'da yaşanan diplomatik krizden bu yana Lahey'de bulunuyordu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Türkiye ile yaşanan gerilimin yumuşatılması amacıyla perde arkasında üst düzey temaslar yürütüldüğü bilgisini vermişti.

'TÜRKİYE ÖZÜR ÖN KOŞULUNDAN VAZGEÇMEDİ'

Hollanda medyasına bilgi veren hükümet kaynakları, ilişkilerin yakın gelecekte rayına oturmasını beklediklerini söylemişti.

Ancak Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, son yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, "Lahey hükümetinin özür dilemesi ön koşulundan" vazgeçmedi. Ankara, özür dilenmeden Hollanda Büyükelçisinin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini vurguladı.

Hollanda, koşullara takılıp kalmak yerine büyükelçiler aracılığıyla diplomatik ilişkilerin başlatılmasını önerdi.

Lahey yönetimi, Türk bakanlara referandum kampanyası yapma izni verilememesi nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle özür dilemeyeceğini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, Lahey yönetimi ilişkilerin normalleşmesi için ciddi çaba gösterdi. Ancak, son yapılan temaslarda, ilişkileri bir adım öteye taşımak için "gerekli balansın tutturulamadığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hollanda'nın Türk tarafının konsolosluk açması da dahil attığı tüm adımlara rağmen Ankara hükümeti, büyükelçinin göreve başlamasına izin vermedi.