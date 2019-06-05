‘Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ABD arasında Rusya’dan satın alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ilgili ortak komisyon kurulması hakkında Rusya’nın görüşünü duyurarak, “Biz Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız. Türkiye’nin üçüncü ülkelerle diyaloğu bizi alakadar etmez” açıklamasını yaptı.
Moskova’da yerel basına düzenlediği brifing toplantısında “Türkiye, ABD ile S-400 sistemleri hakkında ortak komisyon kurma konusunda Rusya’ya bilgi verdi mi?” sorusunu yanıtlayan Sözcü Peskov, “Türkiye’nin üçüncü ülkelerle, ki buna ABD de dahil, yaptığı temas ve görüşmeleri hakkında bize bilgi verme zorunluluğu yoktur. Bizim işimiz Türkiye ile Rusya arasında varılan S-400 anlaşmasının kararlaştırılan biçimde hayata geçirilmesidir. Ayrıca bu anlaşmanın yerine getirilme aşamasında olduğunu da vurgulamak isterim. Bunun dışında muhatabımız Türkiye kiminle isterse görüşmeler yapabilir. Bu bizi alakadar etmiyor” dedi. S-400 bataryalarının temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmesi hedefleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle