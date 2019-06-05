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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız'

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ABD arasında Rusya’dan satın alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ilgili ortak komisyon kurulması hakkında Rusya’nın görüşünü duyurarak, “Biz Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız. Türkiye’nin üçüncü ülkelerle diyaloğu bizi alakadar etmez” açıklamasını yaptı.

Moskova’da yerel basına düzenlediği brifing toplantısında “Türkiye, ABD ile S-400 sistemleri hakkında ortak komisyon kurma konusunda Rusya’ya bilgi verdi mi?” sorusunu yanıtlayan Sözcü Peskov, “Türkiye’nin üçüncü ülkelerle, ki buna ABD de dahil, yaptığı temas ve görüşmeleri hakkında bize bilgi verme zorunluluğu yoktur. Bizim işimiz Türkiye ile Rusya arasında varılan S-400 anlaşmasının kararlaştırılan biçimde hayata geçirilmesidir. Ayrıca bu anlaşmanın yerine getirilme aşamasında olduğunu da vurgulamak isterim. Bunun dışında muhatabımız Türkiye kiminle isterse görüşmeler yapabilir. Bu bizi alakadar etmiyor” dedi. S-400 bataryalarının temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmesi hedefleniyor.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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