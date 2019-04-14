Türkiye için fırsat olabilir

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, “Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz” dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Schinas, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin üyelik sürecini askıya alma çağrılarına karşı AB Komisyonunun tutumunun net olduğunu belirtti. Schinas, üyelik sürecinin askıya alınması için tüm üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğine dikkati çekerek, halihazırda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

‘AB’NİN KAPISI AÇIK’

Schinas, “Türkiye aday ülkedir. Bağlantı kurmaya ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. AB’nin kapısı Türkiye’ye açıktır ve açık kalmaya devam edecektir. Kapının açık kalması için de menteşelerin işlevsel olması gerekir” diye konuştu. “Menteşelerin pas tutmasını engellemeliyiz. Türkiye-AB ilişkileri açısından menteşeleri reform, hukukun üstünlüğü, demokrasi olarak tanımlamak mümkün” diyen Schinas, bu alanda ilerlemeler kaydedildiği müddetçe AB’nin kapısının Türkiye’ye açık kalacağını belirtti.

‘İSTİKRAR OLABİLİR’

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmesinde Schinas, “Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz” vurgusunu yaptı. Seçim süreçlerinin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada siyasi gündemi olumsuz etkileyebildiğine işaret eden Schinas, Türkiye ve AB’nin özellikle “olumlu gündem” maddeleri üzerinde çalışmayı sürdürmesi gerektiğine dikkati çekti.

‘EKONOMİK PLAN OLUMLU’

Schinas, Türkiye ve AB’nin terörle mücadele, göç, bilgi paylaşımı, ticaret, ulaşım ve enerji gibi konularda aktif bir iş birliği yürüttüğünü ifade ederek, “Yakın zamanda açıklanan ekonomik reform programı da olumlu bir adım” açıklamasını yaptı. Bulgaristan’da geçen yıl Türkiye-AB Liderler Zirvesi’nin düzenlendiğini, geçen ay da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin gerçekleştiğini kaydeden Schinas, Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısı için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

“Türkiye-AB ilişkilerinde ateşi canlı tutuyoruz” ifadesini kullanan Schinas, AB Konseyi dönem başkanlığını Finlandiya’nın üstleneceğini anımsatarak, olası bir liderler zirvesine bu dönemde karar verilebileceğine işaret etti. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için üye ülkeler arasında henüz anlaşma sağlanamadığını anımsatan Schinas, “Diyalog sürüyor ancak, Avrupa’da hiçbir şey çok kolay olmuyor” dedi. AB’nin vize serbestisi konusunda bir yol haritası sunduğunu ifade eden Schinas, bu çerçevede Türkiye’nin terörle mücadele yasasında uyarlama yapılması gerektiğini belirterek, “Ümitliyim çünkü, yetkililer arasında temaslar ve diyalog sürüyor. Ancak henüz son noktaya ulaşmadık” bilgisini paylaştı.

ÖNEMLİ VE BÜYÜK KOMŞU

Türkiye’de AB’ye desteğin azaldığına ilişkin ise Schinas, zaman zaman Türk halkına “AB kötü komşu” imajının verildiğini belirterek, “Biz Türkiye’yi ‘kötü komşumuz’ olarak görmüyoruz. Türkiye önemli ve büyük bir komşu. Coğrafya ve tarih bizi birlikte çalışmaya zorluyor. Biz Türkiye ile ve Türk halkıyla bağlantı kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Schinas, Türkiye’deki AB imajının düzeltilmesi için siyasi sistem, devlet dışı aktörler, sivil toplum ve basının da “yardım etmesi” ve Avrupa hakkında olumlu mesajlar vermesi gerektiğini ifade etti.