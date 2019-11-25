‘Türkiye güvenilir bir ortaktır’
Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi Başkanı Sommer, Türkiye’nin mülteci politikasını övdü. Sommer, Türkiye’nin 3 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğini vurguladı.
ALMANYA’daki Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckhard Sommer, Türkiye’nin mülteci politikasını övdü. BAMF Başkanı Sommer, “Mülteci politikalarında Türkiye güvenilir bir ortaktır“ dedi. Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere açıklamalarda bulunan Sommer, Suriye’de çatışmalar çıktığından beri Türkiye’nin saygı duyulacak bir göç politikası uyguladığını belirterek, “Bu ülke (Türkiye) üç milyondan fazla mülteci kabul ederek saygı duyulacak bir performans gösterdi. Türkiye hâlâ Suriyeli kabul etmeye de hazır“ dedi.
‘ZORLA GÖNDERMİYOR’
Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde mülteci politikasında bir değişikliğe gideceğine yönelik kendilerinde bir bilginin olmadığını da belirten Sommer, “Türkiye’nin Suriyelileri iradeleri dışında Suriye’ye göndereceğine ilişkin bizde bir emare yok” dedi. Hans-Eckhard Sommer, Almanya’nın mültecileri tek tek yolcu uçakları ile sınır dışı etmek yerine toplu olarak göndermesini de önerdi. Sommer, “Geçen yıl 30 bin kişinin sınır dışı edilememesi bir başarısızlıktır. Tek tek sınır dışı etmelerde polisler de eşlik etmek zorunda. Bu da maliyeti artırıyor” dedi.
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