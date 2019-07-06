Türkiye destekli muhaliflere de bombardıman
SURİYE’nin İdlib bölgesine yönelik son 4 günde görülmedik boyutta hava operasyonları başlatan Rusya ve Şam rejimine ait bombardıman uçaklarının, bölgede terör örgütü El Kaide’nin uzantısı HTŞ’nin yanı sıra cephe hattı gerisinde bulunan ve Türkiye’nin destek verdiği ‘Ulusal Kurtuluş Cephesi’ (UKC) karargâhlarını hedef aldığı bildirildi. Rusya’da Savunma Bakanlığı’na yakın olan ‘Voennoye Obozreniye’ sitesine göre hava bombardımanı 2-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
2 Temmuz’da ilk önce Madaya yerleşim bölgesi yakınında UKC’ye bağlı ‘Ceyş El Nukba’ oluşumuna ait yeraltı tesislerin imha edildiği belirtilirken, 3-4 Temmuz’da ise İdlib’te cephe hattı gerisinde yer alan UKC merkezleri vuruldu. Saldırıların yarısından fazlasının UKC’yi hedef aldığı belirtildi.
PUTİN: İDLİB’TEN LİBYA’YA GEÇİYORLAR
Önceki gün İtalya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’teki militanların bir kısmının Libya’ya geçtiğini söyledi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile basın toplantısında Putin, “Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların Libya’ya yoğun geçiş yapmaya başladıklarını gözlüyoruz. Suriye’den Libya’ya gelebilen bu militanlar yarın dünyanın herhangi bölgesine ortaya çıkabilir” dedi. Putin, Libya’da ne BM destekli Feyyez Saraç’ı ne de Halife Haftar’ı desteklediklerini söyleyerek, tarafsız olduklarını savundu.
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