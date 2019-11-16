‘Türkiye değerli bir müttefikimiz’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama aynı zamanda Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli” dedi.
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımının tartışma yarattığını kaydeden Stoltenberg, “Türkiye ile ABD arasında Patriotlar da dahil olmak üzere savunma sistemleri konusunda süren konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesine ilişkin Stoltenberg, “NATO uzun yıllardır olduğundan daha güçlü” diye konuştu. Twitter paylaşımında Stoltenberg, “Trump’ın savunma harcamaları konusundaki mesajının gerçek bir etkisi oldu, Avrupa ve Kanada’dan 100 milyar dolar eklendi. Bu da NATO’yu daha güçlü kılıyor” ifadesine yer verdi.
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