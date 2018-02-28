Türkiye DEAŞ’lı kadınlar için devrede

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin yanı sıra MİT ve diğer ilgili Türk makamlarının da Bağdat yönetimiyle temas halinde olduğu bildirildi. İdama mahkûm edilen kadınların tek bir cezaevinde toplanmasının sağlandığı belirtilirken, önceliğin mahkemenin verdiği cezanın infazının önlenmesine yönelik olduğu ve temyize gidilmesi için çalışmalara hız verildiği belirtildi. Bir diplomatik kaynak, “Hem büyükelçiliğimizin, hem de diğer ilgili birimlerimizin istedikleri ilave bilgiler geldikçe, bunlara göre pozisyon alınabilir” dedi. Bağdat’ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Türk vatandaşı 16 kadına idam cezası verilmiş, Türk vatandaşı bir diğer kadın da ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.



