Türkiye dahil 511 milyon $’lık vurgun yaptılar
ABD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkedeki bankalardan 511 milyon dolar çaldığı belirtilen Kuzey Koreli Lazarus, Bluenoroff ve Andariel firmalarını cuma günü yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın raporuna göre hükümet kontrolündeki üç grup, Ocak 2017 ile Eylül 2018 arasında Asya’daki beş borsadan 576 milyon dolarlık (3 milyar 275 milyon 769 bin TL) kripto para birimi çalmayı başardı. Raporda, Koreli grubun Türkiye’den hangi yolla ve ne kadar para çalmayı başardığı belirtilmezken, bu grupların siber saldırılarla Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarını finanse ettiği belirtildi.
ABD’nin raporuna göre, Lazarus Group 11 ülkede 16’dan fazla kurumu hedefleyerek yabancı finansal kuruluşlara saldırdı. Hacker grubunun 2018 itibariyle 1.1 milyar dolardan fazla çalmaya çalıştığı belirtilen rapora göre, Bangladeş, Hindistan, Meksika, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, Şili ve Vietnam’daki bankalardan da para çaldığına inanılıyor.
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