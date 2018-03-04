Türkiye Berlin’e Truva Atı ile gidiyor

DÜNYA turizminin en büyüğü ITB Berlin Turizm Borsası’na 3 bin 79 metrekarelik stand kuracak olan Türkiye’nin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 7 Mart’ta başlatacak. Türkiye’nin turizmde geçen yıl olağanüstü bir performans ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, “2018’in turizmde fevkalade güzel geçeceğini yabancı tur operatörleri de ifade ediyor ve yüzde 70’lere varan rezervasyon artışlarına işaret ediyorlar. Turizmde hedeflediğimiz bu yıl ki büyük yükselişimizde en önemli paydaşın yine Almanya olacağına ve Alman misafirlerimizin sayısının bu yıl çok daha fazla artacağına inanıyoruz” dedi.

BÜYÜK BULUŞMA

ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası 52’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türkiye’nin dev bir stand ile tanıtılacağı fuar için Truva Atı ve Kastamonu mutfağı Almanya’nın başkenti Berlin’e taşınıyor. Kapadokya’nın peri bacalarından İzmir’in saat kulesine, Antalya’nın Apollon Tapınağı’ndan İstanbul’un Galata Kulesi’ne birçok Türkiye manzarasının Berlin’den dünyaya yansıyacağı fuarın ülke turizmi için de önemli bir fırsat olması bekleniyor. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki kültürel değerlerinin sunumunun yapılacağı büyük buluşmaya ‘2018 Troya Yılı’ tanıtımları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu damgasını vuracak. ITB Berlin’deki 3 bin 79 metrekarelik dev Türkiye standında, THY ile birlikte, 20 seyahat acentası, 50 otel, 20 valilik ve 40 birlik, dernek, belediye ile kalkınma ajansı yer alacak.

AVRUPALI TURİST YENİDEN ARTACAK

Türkiye’nin en çok ziyaretçiyi ağırladığı Almanya’nın bu yıl turizmde çok daha fazla yükselişe geçeceğini vurgulayan Kurtulmuş, geçen yıl 184 ülkeden yaklaşık 170 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın Türkiye’yi ziyaret edecek Avrupalı turist sayısına da doğrudan etki edeceğini söyledi. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nın Türkiye’nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yansıtacakları yeni durak olacağını belirten Kurtulmuş, ‘2018 Troya Yılı’ ile Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’ya uluslararası turizm buluşmalarında özel bir önem verdiklerini dile getirdi.

SANATÇI MAHALLESİ KURULACAK

52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nda kurulacak Türkiye standında bir de sanatçı mahallesi oluşturulacak. Geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı mahallede hat, çini, ebru, cam, çömlek ve kazaz (tel işleme) sanatçıları ziyaretçilere çalışmalarını sergileyecek. ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı 7-11 Mart tarihleri arasında ziyaret edilecek.