Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından duyurduğu gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez.”

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated. The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OLASI ABD ZİYARETİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkında, "“Washington’daki bazı çevreler, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar. Biz sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umuyoruz. Kasım ayında ABD’yi ziyaret etme kararı, tamamen Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karardır. İki Başkan, ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerdir. Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir.” dedi.

The two presidents will meet whenever they see fit.



The communication between them has been very candid.



They will continue to discuss issues of mutual interest with the same level of openness in the future as they deem appropriate.