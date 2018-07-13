‘Türkiye, Avrupa’nın önemli bir partneri’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
İpek YEZDANİ  
13.07.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

‘Türkiye, Avrupa’nın önemli bir partneri’

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Türkiye, Avrupa’nın önemli bir partneri’

İSVİÇRE Başkonsolosu Nathalie Marti, İsviçre için Türkiye’nin Avrupa kıtasının önemli bir partneri olduğunu belirterek, “Türkiye ile Avrupa Konseyi’nin temel değerlerini paylaşıyoruz, Avrupa Konseyi’nin tüm üye devletleri bu değerlerden sorumludur” dedi.

İsviçre konfederasyonunun kuruluşunun 727’nci yıldönümü nedeniyle önceki gün İsviçre Başkonsolosluğu tarafından Swissotel’de bir resepsiyon verildi. Diplomatlar, azınlık temsilcileri, işinsanları ve gazetecilerin katıldığı resepsiyonda konuşan İsviçre Başkonsolosu Nathalie Marti, şunları söyledi: “İsviçre, Türkiye’ye Akdeniz havzası etrafındaki göç krizine karşı büyük girişimleri için teşekkür ediyor, bunlar ortak değerlerin ifadesidir. Gelecek nesillere ayrıcalıklı bir çerçeve oluşturmak amacıyla iç ve dış politika anlamında birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.”

TİCARET HACMİ
İsviçre’nin Türkiye ile iyi ilişkilerini sürdürdüğüne dikkat çeken Marti, “İki ülke ticaret hacmi 2017’de yaklaşık 15.8 milyar liraya ulaşmıştır. İsviçre, Türkiye’ye 8.9 milyar lira ihracat, 6.7 milyar lira ithalat yapmıştır. Türkiye’de yaklaşık 800 İsviçre şirketi, özellikle ilaç, makine, elektronik, hassas aletler, mücevherat ve saat endüstrisi alanlarında faaliyet gösteriyor. İsviçre’de de lojistik, medikal teknoloji, otelcilik ve hizmet sektöründe yaklaşık 60 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türkiye’de İsviçreli şirketlerin yatırımları 2017 yılında 13 milyar lirayı bulmuştur” dedi.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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