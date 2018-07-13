‘Türkiye, Avrupa’nın önemli bir partneri’
İSVİÇRE Başkonsolosu Nathalie Marti, İsviçre için Türkiye’nin Avrupa kıtasının önemli bir partneri olduğunu belirterek, “Türkiye ile Avrupa Konseyi’nin temel değerlerini paylaşıyoruz, Avrupa Konseyi’nin tüm üye devletleri bu değerlerden sorumludur” dedi.
İsviçre konfederasyonunun kuruluşunun 727’nci yıldönümü nedeniyle önceki gün İsviçre Başkonsolosluğu tarafından Swissotel’de bir resepsiyon verildi. Diplomatlar, azınlık temsilcileri, işinsanları ve gazetecilerin katıldığı resepsiyonda konuşan İsviçre Başkonsolosu Nathalie Marti, şunları söyledi: “İsviçre, Türkiye’ye Akdeniz havzası etrafındaki göç krizine karşı büyük girişimleri için teşekkür ediyor, bunlar ortak değerlerin ifadesidir. Gelecek nesillere ayrıcalıklı bir çerçeve oluşturmak amacıyla iç ve dış politika anlamında birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.”
TİCARET HACMİ
İsviçre’nin Türkiye ile iyi ilişkilerini sürdürdüğüne dikkat çeken Marti, “İki ülke ticaret hacmi 2017’de yaklaşık 15.8 milyar liraya ulaşmıştır. İsviçre, Türkiye’ye 8.9 milyar lira ihracat, 6.7 milyar lira ithalat yapmıştır. Türkiye’de yaklaşık 800 İsviçre şirketi, özellikle ilaç, makine, elektronik, hassas aletler, mücevherat ve saat endüstrisi alanlarında faaliyet gösteriyor. İsviçre’de de lojistik, medikal teknoloji, otelcilik ve hizmet sektöründe yaklaşık 60 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türkiye’de İsviçreli şirketlerin yatırımları 2017 yılında 13 milyar lirayı bulmuştur” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle