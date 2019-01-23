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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

"Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır"

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"Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır"

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, "Bizim muhteşem komşumuz Türkiye, Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır." dedi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından, yerleşik şirketler, resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başkent Sofya'da ofis açıldı.

Açılış töreninin onursal konuğu Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim muhteşem komşumuz Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağıdır." dedi.

Yeni ofisin çalışmalarına tam destek sözü veren Karanikolov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında ticarette Türkiye-Bulgaristan ilişkileri Türkiye-AB ilişkileridir. Bu anlamda Türkiye AB'nin stratejik ortağı sayılır. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için Türk halkı, Türkiye Hükümeti, BULTİŞAD ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'a gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl ticarette güzel sonuçlar elde ettik. Umarım bu yılın sonuçları daha da güzel olur."

Bakan Karanikolov, şubat ayında resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gideceğini, nisan ayında da Bulgar ve Türk iş adamlarının katılımı ile Bursa'da düzenlenecek ortak bir iş forumuna katılacağını kaydetti.

Karanikolov, BULTİŞAD ofisinin çalışmalarına ivme kazandırmak üzere Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı olarak gereken desteği vereceğini de sözlerine ekledi.

BULTİŞAD'ın 6 yıl önce kurulduğuna ve aktif faaliyet gösterip hızlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "BULTİŞAD çok başarılı işlere imza attı ve ülkenin kuzeydoğusundaki Şumen şehrinden sonra Sofya'da da ikili ilişkilerin daha verimli olması, karşılıklı temasların hızlandırılması için ofis açtı." dedi.

"Amacımız burada, büyükelçilik olarak özel sektörün desteği ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek." ifadelerini kullanan Ulusoy, bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmini 6,5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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