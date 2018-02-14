Türkiye ile Almanya ilişkilerini etkileyecek kritik görüşme

TÜRKİYE ve Almanya bozulan ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyor. Başbakan Binali Yıldırım ikili ilişkileri yeniden düzenlemek ve normalleştirmek için yarın Berlin’e geliyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü hükümetin basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler için “Normalleşmeden oldukça uzak” deyimini kullanmıştı. Sözcü Seibert, ilişkilerin normalleşmesinin önündeki en büyük engel olarak da gazeteci Deniz Yücel’in bir yıldır herhangi bir iddianame ve yargı süreci olmadan tutuklu bulunmasını göstermişti.

ZORLU GÖRÜŞME

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmenin yarın yerel saatle 16.00’da başlaması ve bir saat sürmesi planlanıyor.

İki başbakan saat 17.00’de kameralar önüne geçerek ortak basın açıklaması yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Ziyaretin oldukça zor geçeceği bekleniyor. Almanya, tam bir yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını istiyor.

Deniz Yücel, Türkiye’de ‘teröre destekle’ suçlanıyor. Almanya ise bu suçlamanın temelsiz olduğunu savunuyor. İlişkilerin düzelmesinin önündeki diğer bir engel ise Almanya’nın darbeci subaylara sığınma hakkı tanıması. Türkiye Almanya’yı ‘darbecilere kucak açmakla’ eleştiriyor.



Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Deniz Yücel 14 Şubat 2017'de ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da terör suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DENİZ YÜCEL SERBEST Mİ KALACAK

Başbakan Binali Yıldırım görüşme öncesi Alman televizyon kanalı ARD’ye Deniz Yücel konusunda Alman kamuoyunu rahatlatıcı açıklamalarda bulundu. Röportaj bugün yayınlanacak.

Öte yandan, 14 Şubat tarihi, Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanmasının birinci yılına denk geliyor. 15 Şubat’ta, yani yarın Merkel, Yıldırım’ı kabul edecek. ARD röportajında Yıldırım, Deniz Yücel’in yakın bir zamanda serbest bırakılabileceği mesajını verdi. Başbakan Yıldırım, “Ben onun kısa zaman içinde serbest kalacağını umuyorum. Kısa bir sürede gelişme olacağı görüşündeyim” dedi. Ancak Yıldırım buna hükümetin değil, yargının karar vereceğininin altını çizdi. Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olmuştu. Bu tarihten itibaren ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.